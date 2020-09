Fini le décalage horaire dans les musées de Mons. À partir de ce mardi, les heures d'ouverture qui avaient été adaptées en fonction de la crise sanitaire retrouvent leur rythme normal.

Du mardi au dimanche, le BAM, le Mons Memorial Museum, le Musée du Doudou et le Beffroi ouvriront donc leurs portes de 10 à 18h. Pour la Maison Van Gogh et le Silex's, c'est également du mardi au dimanche, mais de 10 à 16h. Mêmes jours pour les Anciens Abattoirs et le Trésor de Sainte-Waudru, mais de 12 à 18h. Pour l'Artothèque, ça se passe du jeudi au dimanche de 10 à 16h. De son côté, l’expo Yann Arthus Bertrand à la Salle Saint-Georges maintient son horaire de 12 à 18h et celle installée dans le Parc du Beffroi est accessible de 10 à 18h. Notons enfin que le musée Duesberg est accessible sur rendez-vous (065/36.31.64).

Les gestes de protection restent évidemment de mise dans les musées, mais ce retour à des horaires normaux offre une bouffée d'air au Pôle muséal montois qui, après avoir accueilli 35.000 visiteurs cet été, va pouvoir s'atteler à sa prochaine grande exposition consacrée à Roy Lichtenstein. Elle se tiendra du 31 octobre 2020 au 7 février 2021 au BAM. Si les conditions sanitaires le permettent, le pôle mijote par ailleurs bien d'autres activités et expositions dont une rétrospective consacrée à Jean-François Octave aux Anciens Abattoirs, une mise en valeur du travail de tissu associatif local ou encore des stages culturels et des événements divers pour les Journées du Patrimoine.