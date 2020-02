C’est sans crier gare qu’une trentaine de caravanes se sont installées à Ghlin lundi matin. Des gens du voyage ont pris leurs quartiers sur le terrain qui abritait autrefois les tours de Toit&Moi, le long de la rue de Mons.

Le site est toujours propriété de la société de logement. Mardi, une ordonnance déclarant le terrain "inoccupable" a été activée. "Le terrain présente un danger pour la santé et la sécurité des gens du voyage", explique John Joos, président de Toit&Moi. "Il ne peut pas représenter une solution à court ou moyen terme. Il y a en outre du passage pour le chantier de la route de Mons, une convention ayant été passée avec l’entreprise chargée des travaux."

Concrètement, l’activation de cette ordonnance implique le passage d’un huissier pour indiquer aux gens du voyage qu’ils doivent quitter le terrain. Une alternative leur a déjà été proposée sur un autre terrain situé dans le zoning de Ghlin-Baudour et appartenant à l’intercommunale IDEA. "Il y a une bonne collaboration avec la Ville et l’intercommunale", poursuit John Joos. "L’ordonnance n’aurait pas été activée si une alternative n’était pas proposée."

Enfin un terrain pour les gens du voyage à Mons ? L’idée était évoquée depuis une dizaine d’années sans se concrétiser. L’an dernier, le bourgmestre Nicolas Martin nous confiait encore qu’il espérait voir la situation évoluer, le cadre légal pour l’accueil des gens du voyage ayant changé et l’effort financier ne reposant plus sur les seules communes. Un terrain dédié pour accueillir les nomades de passage permettrait d’éviter les occupations impromptues et faciliterait la mise en place de services tels que l’eau courante et la collecte des déchets.

Ce terrain est proposé depuis l’été passé pour éviter l’occupation du zoning Geothermia. Mais les autorités restent à la recherche d’un site plus approprié pour le long terme.

Théoriquement, les gens du voyage ont 24 heures pour quitter le site et rejoindre l’autre terrain après le passage de l’huissier. Ils pourraient alors faire l’objet d’astreintes et même être évacués manu militari en cas de refus de quitter les lieux. Mais ça, c’est pour la théorie. Dans la pratique, les autorités nous confient qu’on n’en est pas là et que la priorité est donnée au dialogue.