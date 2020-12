Depuis bientôt un an, le coronavirus a chamboulé la vie de beaucoup de famille. Même si cette crise sanitaire a renforcé les liens familiaux dans certains cas. Elle a eu dans d’autres contextes des conséquences plus désastreuses pour des familles en difficulté dont les enfants subissent des violences (physiques ou morales).

Cependant, dans ce contexte difficile, les services du SAJ de Mons mais ceux aussi des autres régions ont continué à travailler durant les deux périodes de confinement. Les travailleurs de ces services ont évidemment respecté les gestes barrières. Mais paradoxalement, ils ont eu moins de dossiers à traiter.

La raison est simple : les domaines qui concernent les enfants comme l’école, les clubs sportifs, les PMS, etc. ont été mis à l’arrêt. Donc, les services du SAJ n’ont pas été avertis en temps voulu de certains cas de maltraitance ou de danger que subissent les jeunes. "Quand le confinement a été terminé la première fois, c’est là que nous avons vu apparaître certains dossiers de souffrance, de parents qui étaient à bout, d’ados qui avaient du mal à redémarrer l’école ", explique Guy De Clercq, conseiller de l’Aide à la jeunesse (SAJ) de Mons. "Je peux alors proposer une mesure d’aide qui me semble la plus adéquate d’après le problème qui a été identifié ", ajoute-t-il.

Le conseiller doit avoir l’accord de l’enfant dès 12 ans mais aussi des deux parents pour que la mesure s’applique. "En période de confinement, des parents ont craqué car ils devaient gérer à la fois les enfants et le télétravail. Nous devons aussi aider les parents s’ils ont à un moment donné perdu leur calme, leur expliquer comment nous allons travailler pour que cela ne se produise plus et donc que les enfants soient en sécurité ", poursuit le conseiller de l’Aide à la jeunesse de Mons.

Dans un deuxième temps, les foyers d’hébergement ont connu aussi une situation difficile avec quinze jeunes qui étaient confinés sans activités. Mais les éducateurs ont fait un travail remarquable malgré ce contexte difficile.

De plus, un point positif est à mentionner. Pour certains jeunes qui ont pu rentrer chez eux, des liens familiaux ont pu renaître. Tout n’est pas si négatif.