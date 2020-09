Pas moins de 20 poteaux à radar anti-vitesse ont récemment fait leur apparition sur les routes communales et régionales de la zone de police Mons-Quévy, sélectionnées sur base d’un sentiment d’insécurité. Les raccordements électriques de ces poteaux sont en cours de finalisation. Restera alors à les faire agréer par la métrologie et à former le personnel à leur utilisation.

À ce stade, aucun n’est encore actif. "17 de ces poteaux sont déjà alimentés en électricité, les trois derniers doivent l’être très prochainement. Une fois agréés, nos agents seront formés afin de placer correctement les radars dans les boitiers. Cette formation est prévue fin septembre", précise le commissaire Lionel Deleu.

"En parallèle, nous aurons signé un protocole d’accord avec le parquet et le centre national de traitement des données. Ce dernier devrait prendre à sa charge 50 000 PV par an, rédigés par notre zone. On peut donc dire que nous sommes dans la dernière phase du processus. Je pense que d’ici le mois d’octobre, les radars seront opérationnels."