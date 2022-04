U.P.

Cette fois-ci, ce devrait être la bonne. Après une cérémonie convertie en livestream et un report, le Théâtre Royal de Mons deviendra la piste aux étoiles de l’édition 2022 du Guide Michelin pour la Belgique et le Luxembourg. Les nouveaux lauréats du célèbre guide culinaire seront annoncé lors d’une "Cérémonie des étoiles" fortement attendue, le 23 mai prochain.

Cet événement où sont dévoilées les nouveaux restaurants étoilés devait se dérouler une première fois le 11 janvier 2021. Mons avait réussi à convaincre les responsables du Guide de délocaliser la cérémonie de Gand à Mons. Mais la cité du Doudou n’en avait pas encore vraiment profité : la crise sanitaire avait empêché le gala de se dérouler et les nouveaux chefs étoilés furent dévoilés lors d’une cérémonie en ligne. Pour profiter des retombées positives de l’événement, il fallait repasser.

Cette repasse aurait dû avoir lieu le 21 février 2022. Mais là encore, le coronavirus et son baromètre ont empêché l’événement. Plutôt que d’annoncer à nouveau ses lauréats en ligne, et sentant la fin de la crise proche, Michelin a préféré repousser la cérémonie de trois mois "afin que la profession se retrouve pour un moment convivial et chaleureux de célébration des nouvelles étoiles", expliquait le guide lors de l’annonce du report.

Dans un mois, celles-ci seront enfin dévoilées lors d’une cérémonie de 1h30 ponctuée par un cocktail. Vendues au prix de 100 €, les places pour y assister ont toutes trouvées preneurs. Il sera possible de suivre la cérémonie en streaming, via YouTube et Facebook. A noter que la version papier du Guide Michelin Belux disparaît, pour une version 100 % numérique.



Une relation renforcée entre Mons et le Guide Michelin



L’organisation de la "Cérémonie des Etoiles" à Mons fait suite à des contacts établis par la Ville auprès des responsables du guide. Elle permettra de drainer des centaines de visiteurs professionnels en ville et vise à positionner Mons sur la carte de la gastronomie.

L’ambition montoise est de pérenniser la cérémonie dans la Ville et de développer une collaboration étroite avec Michelin. Celle-ci s’est déjà manifestée par l’organisation du Festifood en septembre dernier et la convention liant la Ville au Guide Michelin prévoit deux autres éditions en 2022 et 2023. Les dates du prochain Festifood ne sont pas encore connues.