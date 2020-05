L'accès aux parcs se fait néanmoins sous certaines conditions.

Malgré le confinement, il était toujours possible de se balader et prendre l'air en profitant des espaces verts. Bon nombre de communes avaient toutefois dû fermer leurs parcs, car avec le soleil printanier, l'affluence y était trop importante et ne permettait pas de garantir les mesures de sécurité liées au coronavirus.

La situation a évolué depuis. Le déconfinement se met en place progressivement et de plus en plus de parcs ouvrent à nouveau leurs portes. C'est le cas à Mons où dès ce mercredi, le Waux-Hall, le parc de Jemappes, le parc d'Obourg, le parc Bonnaert à Ghlin et le parc du Beffroi sont rouverts.

L'accès se fait toutefois dans le respect de certaines mesures sanitaires. "Il est important de conserver au moins 1m50 de distance entre les personnes (sauf pour les personnes vivant sous le même toit) et de rester en mouvement (pique-nique, discussions sur un banc et même les bains de soleil sont interdits)", communique le bourgmestre Nicolas Martin. "Les activités physiques autorisées sont la promenade ou une activité physique n'impliquant pas les contacts. Les activités doivent se pratiquer de préférence seul, mais elles sont autorisées pour les personnes qui habitent sous le même toit ainsi qu'avec deux amis (toujours les mêmes), conformément aux décisions du Gouvernement fédéral."

Et le bourgmestre de conclure qu'il est important que chacun respecte ces mesures pour ne pas devoir faire machine arrière.