Vous êtes à la traîne pour vos cadeaux de Noël? Vous avez envie de gâter des proches, amoureux de la culture et plus particulièrement du septième art tout en brillant par votre originalité? Ça tombe bien, le Festival international du Film de Mons a sans doute la perle rare qu'il vous faut.

En 2022, le FIFM se déroulera du 11 au 19 mars. Et les pass pour cette 37e édition sont déjà en vente sur le site d'Imagix pour 35 euros. Ils permettent d'accéder à 10 séances du festival, mais aussi de profiter des offres et surprises des partenaires du FIFM, le tout inclus dans un kit du festivalier.

L'offre est alléchante à plus d'un égard. En effet, après de précédentes éditions quelque peu malmenées par la crise covid, et malgré les inquiétudes que fait peser le variant omicron pour cet hiver, le FIFM peut entrevoir un retour en force à la veille du printemps. Cette 37e édition voit ainsi une journée supplémentaire s'ajouter à la traditionnelle semaine du festival.

Par ailleurs, la programmation s'annonce particulièrement riche. Huit films ont déjà été annoncés. On retrouve de nombreuses premières belges dont La Ruche de Christophe Hermans avec Ludivine Sagnier ou Creation Stories de Nick Moran. Acteur-réalisateur britannique, ce dernier a joué dans Arnaque, Crime et Botanique ainsi que dans la saga Harry Poter. Il viendra présenter son troisième long-métrage à Mons. Cette 37e édition du FIFM sera aussi l'occasion de découvrir en avant-première le dernier film de Bouli Lanners, Nobody has to know.

Des invités intéressants sont donc d'ores et déjà attendus sur le tapis rouge du Festival de Mons. Les cinéphiles ne manqueront pas en outre de dénicher quelques pépites, comme chaque année. C'est qu'on a le nez fin au FIFM. L'actualité nous le rappelle d'ailleurs avec la nomination du premier long-métrage de Laura Wandel pour les Oscars. Il y a quelques années, la cinéaste bruxelloise était venue présenter un court-métrage au Festival de Mons…