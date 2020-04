En tout cas pas dans l'immédiat.

Ces derniers jours, le flou régnait autour d’une possible réouverture des écoparcs de la zone de l’intercommunale Hygea. De nombreux citoyens espéraient pouvoir se rendre dans les parcs à conteneurs de la région afin de se débarrasser de leurs déchets, notamment des déchets verts. La décision est finalement tombée ce lundi en fin d’après-midi : ils resteront fermés.

La situation sera réévaluée en fonction des mesures prises par le conseil national de sécurité concernant les règles de confinement et des décisions régionales en vue de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs de l’intercommunale. "Concernant les règles de confinement, Hygea travaille à un plan de réouverture phasé respectant les prescriptions de confinement, la santé et la sécurité des travailleurs et donnant la priorité aux déchets les plus contraignants", explique l’intercommunale.

Des solutions pour la collecte en porte-à-porte des PMC (sacs bleus ou mauves) sont également recherchées. "Conscientes des difficultés particulières pour les PMC, les équipes de l’intercommunale travaillent actuellement, en collaboration avec les organisations syndicales (CGSP, CSC et SLFP-ALR) à la réalisation des prestations spécifiques de collecte de PMC." Les premières collectes de rattrapage de PMC auront lieu les 6 et 7 avril. Ces collectes concernent uniquement les PMC et elles auront lieu dans les communes pour lesquelles une collecte de ce type est prévue au calendrier en vigueur.

"Hygea analysera la situation au jour le jour à partir du 6 avril en fonction de l’effectif et des moyens disponibles. L’intercommunale communiquera sur la possibilité d’organiser d’autres collectes de PMC." À ce stade, les papiers et cartons ne font pas l’objet de collectes en porte-à-porte mais "des modes alternatifs de collecte sont pour l’instant à l’étude en collaboration avec les communes." Les citoyens seront tenus informés de la situation et d’une éventuelle organisation de ramassage en porte-à-porte via le site internet de l'intercommunale ou sa page Facebook .