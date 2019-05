"Au Brésil, à Uberlandia, maman Leonilda et papa Luis sont des gens simples avec des obligations et des problèmes de santé et qui n’ont pas l’argent pour venir en Belgique. Mais ils attendaient le procès et veulent savoir ce que la justice belge décidera."

Larissa Santos était une amie proche de Tayrinck Cruz, dite Tay, cette Brésilienne de 37 ans dont l’assassin présumé, l’architecte d’intérieur montois Jean-Gabriel Matterne, son amant, est jugé depuis hier par les assises du Hainaut. Larissa Santos y sera entendue cet après-midi en tant que témoin. (...)