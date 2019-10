L'institut VIAS a publié des chiffres inquiétants pour les six premiers mois de 2019.

L'institut VIAS jette un coup d'œil dans le rétroviseur et publie ses statistiques sur les accidents de la route survenus au cours des six premiers mois de l'année 2019. Les nouvelles ne sont pas bonnes, particulièrement pour le Hainaut qui devient la province belge la plus meurtrière.

On dénombre en effet sur les routes hainuyères 50 tués contre 34 l'an dernier. Il faut remonter à 2013 pour connaitre un plus lourd bilan. Le nombre de tués augmente tant pour les cyclistes que pour les motards et les occupants de voiture. Passant de 0 à 7 tués, la catégorie des cyclistes est la plus durement touchée. Chez les motards, le nombre de décès passe de 3 à 8 tandis que les personnes tuées en voiture passent de 20 à 25. " Le Hainaut devient la province belge qui compte, en nombre absolu, le plus grand nombre de tués sur les routes, devançant des provinces flamandes parfois beaucoup plus peuplées qu’elle", relève l'institut VIAS.

De manière générale, le nombre d'accidents a pourtant diminué en Hainaut et atteint un niveau historiquement bas. Ils passent de 1906 à 1799. Cette diminution de 6% est la plus importante de Wallonie, juste après Liège. Les accidents sont donc moins nombreux sur les routes hainuyères, mais bien plus graves. Seuls les accidents impliquant les cyclistes connaissent une augmentation, passant de 115 à 128 accidents.

Notons que les statistiques hainuyères s'inscrivent dans une tendance nationale. Dans tout le pays, le nombre de tués a augmenté de 27% par rapport à la même période en 2018, passant de 241 à 306. Cette hausse survient après 7 années consécutives de baisse.