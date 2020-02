Le système va être mis en place aux abords de l'Institut Saint-Joseph durant le mois de mars.

Entrée dans le code de la route en octobre 2018, une rue scolaire est une rue où se situe l’entrée d’une école et où la circulation des véhicules motorisés est interdite aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Cette voirie est alors réservée exclusivement aux piétons et aux cyclistes. Une exception est cependant prévue pour les véhicules de secours et d’utilité publique ainsi que pour les riverains qui sont autorisés à quitter la rue scolaire en voiture, à faible vitesse uniquement.

Du 2 au 27 mars inclus, le système va être testé aux abords de l'Institut Saint-Joseph à Havré. "Dans la pratique, cela signifie que les parents sont invités à se stationner dans un des parkings renseignés à proximité et à conduire leur enfant à pied jusqu’à l’entrée de l’établissement", indique la Ville de Mons. "Ce dispositif a pour objectif de limiter le trafic aux abords de l’école, ce qui renforcera la sécurité d’une part et améliorera la qualité de l’air d’autre part."

Parallèlement à ce test, la Ville de Mons souhaite également mettre en avant l’école communale des Sorbiers à Cuesmes où un dispositif limitant l’accès des voitures dans la rue en tout temps et garantissant ainsi la sécurité des élèves existe depuis des années.

Une fois le test d'Havré terminé, la Ville effectuera un bilan de l'expérience avec tous les services concernés. L'objectif étant de voir si ce dispositif des rues scolaires peut être pérennisé et étendu à d'autres établissements scolaires de l'entité.