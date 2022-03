Intéresser les élèves aux sciences semble être devenu un défi majeur du XXIe siècle. Les entreprises, universités et hautes écoles se plient en quatre pour attiser la curiosité de la jeunesse et multiplient les initiatives pour rendre les sciences sexy. C'est dans ce cadre qu'à la saison des bourgeons déboule le printemps des sciences.

Il s'agit d'une semaine consacrée à la découverte des sciences et technologies avec une multitude d’activités gratuites, ouvertes à toutes et à tous, organisée par les 5 universités francophones (UCLouvain, ULB, ULiège, UMONS et UNamur), les hautes écoles et leurs partenaires (musées, associations, entreprises…). Cette année, un thème commun: l'exploration.

Dans le Hainaut, c'est l'Université de Mons, à travers son musée MuMons, qui pilote les activités qui s'étalent du 21 au 27 mars. Cette semaine se terminera en point d'orgue ce week-end au Lotto Mons Expo, les 26 et 27 mars. "On aura la chance de disposer de deux planétariums pour cet événement fait de découvertes et d’explorations en tout genre", explique l'équipe du Mumons.

Ce week-end sera aussi l'occasion de découvrir la vie dans la station polaire Reine Elisabeth, de participer à des animations pédagogiques autour de l'espace, de découvrir le monde de la pharmacie...Outre les planétariums, la finale de “Ma thèse en 180s“, le muséobus, le concours de Robotix’s, la remise des prix du concours d’écriture de science-fiction “Encrer l’avenir”… et les nombreux stands (et foodtrucks) déployés sur plus de 6 000 mètres carrés, donnerons aux visiteurs de quoi s'amuser (et se rassasier). Mais aussi de quoi s'ouvrir des vocations.

Rendez-vous le samedi et le dimanche 26 & 27 mars au Lotto Mons Expo, de 13h à 18h. Évènement gratuit.