Déjà plus de 1 500 participants ont répondu présent pour ce retour attendu.

Les années 80, 90 et 2000 évoquent bien des souvenirs aux plus nostalgiques qui pouvaient se rappeler de leurs belles époques le tant des soirées des plus de 30 ans, organisées au château d’Havré. La crise sanitaire avait eu raison de ces événements ponctuels au grand dam des habitués. Avec le récent passage au code jaune, le retour tant attendu est désormais officiel. Le château d’Havré accueillera à nouveau les soirées des plus des plus de 30 ans le 26 mars prochain.