L'été s'annonce chaud sur nos terres et bon nombre de Belges ont prévu de ne pas lever l'ancre pour les vacances. De quoi redonner des couleurs, après de longs mois de confinement, aux établissements horeca qui disposent d'une belle terrasse pour savourer les douceurs estivales. C'est le cas de la Bella Venezia, à Saint-Symphorien...

Une immersion en Italie sans avoir à rouler des kilomètres ou à prendre l’avion. Voilà ce que propose la Bella Venezia depuis plusieurs années. Repris il y a cinq ans par Mobarek Asmaoui et son équipe, l’établissement jouit d’une belle et solide réputation. Une reconnaissance acquise grâce à un travail acharné et surtout, une envie sans faille de ravir les papilles les plus exigeantes.

La Bella Venezia propose donc des spécialités purement italiennes et les meilleurs produits du pays. "Nous ne sommes pas un restaurant italien belgicanisé, nous sommes vraiment dans l’authentique. Celui qui vient manger des pâtes bolognaises ou quatre fromages sera déçu car ce n’est pas ce que nous proposons. Nous voulons que les clients dégustent des plats qu’ils ne peuvent pas forcément reproduire chez eux", explique le gérant.

Et ne jamais lasser les plus fidèles gastronomes, la carte change tous les mois en fonction des envies et des produits de saison. "C’est une nécessité et cela nous permet de ne jamais rester sur nos acquis. De plus, nous pouvons compter sur de nombreux habitués. Certains mangent ici chaque midi ou plusieurs fois par semaine. Il faut donc leur proposer des nouveautés pour qu’ils ne soient pas déçus."

Des habitués qui ont repris le chemin du restaurant dès que le confinement a été levé. "Cela n’a pas été une période facile pour le personnel, c’est certain. Mais les clients étaient toujours au rendez-vous : vous n’imaginez pas le nombre d’appels reçus pour savoir si nous proposions un service traiteur. Ils voulaient nous soutenir. Mais nous n’avons pas pu le faire car nous avons profiter de cette fermeture forcée pour entreprendre des travaux de rénovation."

L’allée et la salle d’entrée ont été rénovées, la décoration repensée mais surtout, la terrasse a été totalement refaite. "Beaucoup nous disent que nous sommes désormais l’une des plus belles terrasses de la région." Entre les oliviers et les citronniers, le cadre verdoyant et ombragé et le mobilier choisi avec soin, difficile de ne pas avoir l’impression d’être en Italie. Notons encore que puisque la Belgique ne bénéficie pas d’un climat méditerranéen, des braséros sont à disposition.

60 couverts peuvent être accueillis en terrasse. Les réservations sont indispensables : fort de sa réputation, l’établissement, malgré deux services assurés en soirée, est généralement complet.