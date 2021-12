Le parc du bois de Mons va faire bientôt peau neuve. La Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a accordé une subvention de 230 000 euros pour la restauration des vestiges classés comme Monument de l’ancien château comtal, situé à Mons au pied du beffroi repris au patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Les murailles du château, la tour Nord et le mur d’enceinte entre les tours César et Nord-Est seront restaurés. Ces vestiges sont apparus lors de la démolition des murailles du château à la fin du 19ème siècle. Les alentours de cette ancienne forteresse ont alors laissé place au parc du château, le plus haut point de la ville offrant une vue imprenable sur la Ville du Doudou et toute sa Région. L’enceinte du parc est accessible au public toute l’année.