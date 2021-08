La maladie a touché les plants de vigne montois, mais sans causer d'énormes dégâts.

Après une série de trois vendanges de rêve pour les viticulteurs belges gâtés par des étés secs et chauds, l'année 2021 sonne comme un dur retour sur terre, où les tuiles se succèdent.

Il y a eu le gel sévère à la fin de l'hiver et désormais c'est le mildiou, maladie due à un champignon qui se développe par temps frais et humide, qui s'invite dans les vignes. Et au Mont des Anges, jeune exploitation plantée sur les coteaux de Nouvelles, la maladie a laissé des traces.

"Nous avons été assez impacté, par le fait notamment que nous n'utilisons pas d'insecticides, explique Vincent De Busscher, fondateur du vignoble. Nous pratiquons la méthode intégrée, soit de l'agriculture bio, mais sans le label. Nous utilisons un traitement à base de cuivre et de souffre et nous appliquons un protocole défini avec l'université de Gembloux, auquel nous ne dérogeons pas. Nous avons rapproché les périodes de traitement pour protéger les vignes, mais avec 250 litres d'eau au m² tombés depuis fin juin et un sol gorgé d'eau…" Les dégâts sont inévitables.