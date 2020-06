La plupart des restaurateurs ont besoin de vitres faites sur mesure.

Ce lundi, sous de strictes conditions, les bars et restaurants rouvriront leurs portes après plus de trois mois d’arrêt. Un véritable soulagement pour de nombreux indépendants financièrement étouffé mais également beaucoup de stress. Il faut en effet repenser toute l’organisation des établissements pour espacer les tables d’au minimum 1,50m et être en mesure d’accueillir le client en toute sécurité.

Certains restaurateurs ont de leur côté privilégié la pose de plexiglas entre les tables. "Pour certains, espacer les tables est pratiquement impossible car ils perdent énormément de place et la réouverture n’est plus rentable", souligne Fabio Lavalle de la société Keep Smile. "La pose de plexiglas permet de limiter les pertes de place à 10 ou 15% maximum."

Les demandes ont donc afflué, notamment du côté des restaurateurs installés aux Grands-Prés. "Jusqu’ici, nous avons réalisé neuf poses de plexiglas, tous faits sur mesure", confirme Fabrice Costarelli, administrateur-délégué de group Graphic, société spécialisée dans la création d’enseignes, le lettrage ou encore l’impression digitale. "Nos clients disposent pratiquement tous de banquettes. Il a donc fallu travailler au cas par cas et s’adapter à leur besoin."

Pour pareil dispositif, les restaurateurs auront dû dépenser quelque 200 euros (hors TVA). "On ne s’en rend pas forcément compte mais c’est beaucoup de travail car nous assurons la production, la livraison et la pose. Et le plexiglas est une matière en pénurie un peu partout. Il a donc fallu trouver d’autres solutions. Nous avons par exemple mixé du PVC avec un plexiglas plus fin."

Ce week-end et jusqu'à lundi, la course contre la montre se poursuivra. "On court dans tous les sens pour honorer toutes les commandes. Certains s’y sont pris plus tard puisque l’annonce du gouvernement n’est tombée que jeudi." Les deux comparses mettent donc les bouchées doubles, d’autant plus qu’à côté de la production de vitres de plexiglas, l’attention est également portée sur la confection de menus et sets de tables jetables, de menus désinfectables ou encore de pochettes à couverts jetables... Le tout made in Mons, bien sûr.