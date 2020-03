La ponctualité fait grincer les dents des navetteurs de la SNCB. Et plus particulièrement ceux de la région de Mons, Soignies ou Braine-le-Comte qui se rendent à Bruxelles chaque matin. Les retards sont fréquents, beaucoup trop fréquents à leur goût. Notamment pour le train qui démarre à 7h35 de la gare de Mons. "Ce train pose effectivement un problème particulier", admet le ministre fédéral de la mobilité François Bellot (MR), interpellé sur ce dossier par le député Eric Thiébaut (PS), toujours soucieux du transport ferroviaire dans la région de Mons.

Ce train de 7h35 enregistre en effet une bonne ponctualité de 95,2 % de Quévy à Braine-le-Comte, mais cette ponctualité baisse considérablement, atteignant 60,2 % entre Braine-le-Comte et Bruxelles-Nord... "La raison de cette différence est le trafic très dense entre Hal et Bruxelles-Midi, trajet pour lequel le moindre retard provoque un effet boule de neige", explique le ministre.

Comment solutionner ce problème chronique et structurel de ponctualité ? L'amélioration passera par une refonte du plan de transport, selon le ministre. "Des analyses sont en cours à la SNCB pour dégager une solution. En effet, le parcours du train est inséré dans plusieurs relations fixes, donc très difficiles à modifier. Dans l'attente d'une solution définitive, le train fait l'objet d'un programme spécifique d'analyse et de suivi."

La ponctualité globale de la ligne Quévy-Mons-Bruxelles s'établit à 90,7 %, soit une amélioration de 2,5 % de plus qu'en 2018. Mais ces chiffres baissent aux heures de pointe : ils s'élèvent à 78,5 % pour la pointe matinale et de 85,1 % pour la pointe vespérale. "À la fin 2018, nous avions demandé à la SNCB et Infrabel de fournir un effort en termes de ponctualité. Elles ont identifié plusieurs trains, dont celui-là au problème particulier duquel il faut apporter une réponse. Celle-ci ne peut être trouvée qu'entre Braine-le-Comte et Bruxelles-Nord, puisque, avant Braine, la situation semble satisfaisante."