Si cela fait 30 ans que la gare de Quiévrain n'a plus vu un train passer la frontière avec l'Hexagone, cela fait 7 ans que l'on discute en Belgique de la réouverture de la ligne Mons-Valenciennes. La liaison n'est pourtant toujours pas rétablie. Et pour le député-bourgmestre d'Hensies, il est grand temps de conclure.

"Depuis que je suis député, je plaide pour la réouverture de la ligne ferroviaire entre Valenciennes et Mons", rappelle Eric Thiébaut. "La partie de ping-pong entre la Belgique et la France est interminable ! Et a assez duré, il est grand temps que ce dossier avance !"

Lors de la dernière commission Mobilité, Eric Thiébaut a interrogé le nouveau ministre, Georges Gilkinet, afin de faire le point sur les démarches qu’il comptait entreprendre pour concrétiser ce projet ardemment désiré par les acteurs économiques, de part et d'autre de la frontière. "Dans sa réponse, le ministre m’a confirmé que "du côté d’Infrabel tout était prêt pour le financement et le lancement des travaux nécessaires à la concrétisation dans la partie belge". Il m’a également indiqué que le projet de réouverture d’une ligne de fret entre Mons et Valenciennes s’inscrivait parfaitement dans le cadre de l’accord du gouvernement fédéral. Cela permettrait "une amélioration substantielle du transport ferroviaire de marchandises en vue de doubler son volume d’ici à 2030!"".

Mais avant de se lancer dans les travaux nécessaires, Infrabel attend des garanties de la SNCF qui tardent à venir. "Aujourd’hui, la balle est donc clairement dans le camp français", souligne Eric Thiébaut. "Je vais donc inviter notre ministre fédéral de la Mobilité à établir le plus rapidement possible le contact avec son homologue français en charge des Transports afin de fixer les bases d’un partenariat concret sur ce dossier. D’autre part, je vais activer mes relais politiques parlementaires de l’autre côté de la frontière, notamment le député européen, Dominique Riquet, et la députée nationale, Béatrice Descamps."