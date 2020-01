Elle devait pointer le bout de son nez le 12 janvier, c’est finalement le jour de l’An, à 1h30, que Lilou est venue au monde, à la maternité de l’hôpital Epicura à Hornu. Pour ses parents, Audrey Masure et David Arnould, c’est une demi-surprise.

"Nous avions anticipé la possibilité qu’elle arrive pour les fêtes de fin d’année, d’autant plus que mon gynécologue m’avait indiqué il y a plusieurs semaines qu’elle pourrait arriver à l’avance", confie l’heureuse maman. "Mon papa était persuadé que ce serait pour Noël. Mais Noël est passé et nous avons alors envisagé le Nouvel An."

Au départ, cette famille de Brainois devait passer le Réveillon chez des amis. Mais la soirée ne s’est pas passée comme prévu. "Nous avons annulé la soirée, car j’avais des douleurs", poursuit Audrey Masure. "J’étais en fait en plein travail. Ça a duré toute une nuit et une journée. Le 31, vers 23h30, nous nous sommes mis en route pour l’hôpital. Les douze coups de minuit ont retenti quand nous étions en voiture. Nous avons vu des feux d’artifice sur le chemin. Mais nous avions autre chose en tête. D’ailleurs, pour moi désormais, le 1er janvier sera surtout l’anniversaire de ma fille avant d’être le Nouvel An."

Une fois le couple arrivé à l’hôpital, tout s’est vite enchaîné. "J’étais en dilatation maximale. On a percé ma poche des eaux puis Lilou est vite arrivée. Ça s’est très bien passé. Le personnel de l’hôpital nous a offert un encadrement idéal. L’année commence très bien, c’est un beau cadeau qui nous est arrivé."

Pour Audrey Masure, c’est une première. Son compagnon avait déjà deux enfants, Olivia et Noham, qui sont aux anges avec l’arrivée de la petite Lilou.