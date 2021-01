Il était attendu pour le 15, c'est finalement ce 1er janvier, à 1h54, que Lino est venu au monde. Le premier Montois de l'année 2021 est né au CHU Ambroise-Paré. Un beau bébé de 3,8 kilos, mesurant 54 centimètres.

Ses parents, Tanya Dell'acquila et Alessandro Legrand, sont évidemment comblés de bonheur. Même si ces derniers jours n'ont pas été de tout repos. "Nous étions venus à l'hôpital mercredi pour une manipulation afin de retourner le bébé, car il se présentait en siège", explique l'heureux papa. "Nous avons quitté l'hôpital à 15 heures. Nous y sommes revenus à 23h30 et ne l'avons plus quitté depuis."

Le travail aura été long, mais tout s'est bien passé. Lino est venu agrandir cette famille de Ghlin qui compte déjà un Iliano de six ans. "Nous sommes super heureux d'avoir un deuxième petit garçon. Ça a été une surprise qu'il arrive plus tôt et le travail a été long. Mais nous avons été très bien assistés, une fois de plus, par les équipes de la maternité d'Ambroise-Paré."