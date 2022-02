C'est la bataille des chiffres autour du seuil de logements publics et du parc locatif de Toit&Moi.

La sortie du PTB sur le manque de logements publics continue à faire des remous. Alors que la Région wallonne préconise un seuil de 10%, le parti d'opposition pointe, chiffres à l'appui, que bon nombre de communes sont en dessous.

Mons arrive ainsi à 7,5%. Mais comme l'expliquait dans nos colonnes Marc Darville, président de Toit&Moi, en ajoutant les logements de l'Agence Immobilière Sociale (AIS), mais aussi ceux du CPAS et de la Régie foncière, la Cité du Doudou arriverait pratiquement aux 10% préconisés par la Région wallonne.

Du côté du PTB, on n'est pas convaincu. "Un moment donné, il faut arrêter l’enfumage", explique John Beugnies chef de groupe PTB au conseil communal. "Les logements AIS sont des logements privés dont les propriétaires confient la gestion à des agences immobilières sociales. Ces propriétaires reçoivent un loyer légèrement inférieur au prix du marché, mais en contrepartie, ils sont certains d'être payés par l'AIS et en cas de dégâts, c'est pris en charge par l'AIS également. En plus, ils ne paient plus de précompte immobilier. Venir dire qu’il s’agit de logements publics est contraire à la vérité."

De plus en plus de communes misent sur les AIS pour garantir un logement à tous. À Mons, tout nouveau grand lotissement doit même inclure 10% de logements sociaux confiés à l'AIS. Mais l'arrêté wallon de 2007 qui fixe le fameux seuil de 10% parle de "logements publics". Et c'est là où la bataille des chiffres fait rage. Alors que le PTB agite l'arrêté wallon, ses détracteurs soulignent qu'un logement public n'est pas forcément un logement social. En effet, une commune peut posséder un logement qu'elle louerait cher et vilain, cela resterait un logement public. Or, si le but est bien de garantir un logement pour tous, les logements sociaux de l'AIS pourraient s'avérer plus utiles que certains logements publics qui n'ont rien de social. Et tant pis pour les 10%!