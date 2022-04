On ne présente plus Alfredo Longo, l'artiste montois qui a élevé l'assemblage de cannettes broyées au rang d'art et dont la réputation dépasse de loin nos frontières. Depuis plus de 20 ans, il pilote également l'asbl Art-Culture dont l'objet est de donner de la visibilité à des artistes émergents. Ces quatre dernières années, il a ouvert deux espaces dans la rue d'Havré: la St'Art Gallery, petite galerie d'art située au 27 de la rue d'Havré, et le Studio 33, espace de rencontre entre artistes et citoyens.

La St'Art Gallery a pris ses quartiers dans un bâtiment appartenant à la Régie Foncière, loué 900 € par mois. Mais les temps sont durs; la crise sanitaire est passée par là. Alfredo Longo a sollicité la Ville pour réduire son loyer à 600 €, ce que cette dernière a accepté. Mais ce n'est pas du goût de l'opposition Mons en Mieux qui crie au clientélisme.

"On ne diminue pas la valeur d'un bien de façon unilatérale parce qu'on aime bien cet artiste", s'est indigné Georges-Louis Bouchez, qui estime que la Ville aurait dû repasser par une procédure de marché public pour l'occupation de la cellule. "On remet à minima en concurrence, on compare les projets et si l'artiste qui est déjà dedans demeure le meilleur candidat, tant mieux, mais on le fait passer en conseil communal pour dissiper tout doute."

Un marché public, il y en a déjà eu en 2018 pour octroyer la cellule à l'asbl d'Alfredo Longo. "Cette cellule a été vide excessivement longtemps et a été mise en concurrence. La seule personne qui a fait une proposition d'occupation est l'artiste qui y loge à présent", a rappelé Marc Darville, ancien président de la Régie Foncière. Maxime Pourtois, son successeur, d'enchérir: "c'est une cellule dont personne ne voulait. Un artiste a pris le risque de mouiller sa chemise et de s'y installer."

Pour Nicolas Martin, la baisse de loyer s'apparente plutôt à une correction. "C'est le prix du marché, il n'y a pas de scandale. C'est une cellule compliquée, très petite de 25-30 m² au rez-de-chaussée, ce qui explique qu'elle a mis autant de temps à être louée." GLB n'en démord pas: il aurait fallu remettre en concurrence. "Peut-être des gens qui n'ont pas adhéré (à 900 €) auraient candidaté à ces nouvelles conditions (à 600 €)."

Ce à quoi répond l'échevin Maxime Pourtois en invoquant un article du Code wallon de la démocratie locale, qui autorise le conseil communal à accorder, en vertu de la loi ou du bail conclu, des remises au locataire, pour autant que ce dernier les sollicite. Le conseil communal a finalement adopté la réduction de loyer, Mons en Mieux s'y opposant. En politique montoise, même les cœurs géants d'Alfredo ne parviennent plus à adoucir les mœurs.