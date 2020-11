L’entreprise montoise Magicowl était déjà à l’origine de plusieurs clips d’Alice on the Roof, Lubiana, Suarez, de clips promotionnels ou encore de l’expérience immersive du Mons Memorial Museum autour de la seconde guerre mondiale. Elle peut désormais se targuer d’avoir mis en boite le dernier clip du DJ bruxellois Henri PFR. Depuis sa publication sur la chaine YouTube ce 6 novembre, le clip a déjà été visionné plus de 220 000.

C’est dire si le succès est au rendez-vous ! "C’est assez dingue la vitesse à laquelle les chiffres grimpent", lance Medhi Semoulin, à la tête de Magicowl. "Nous sommes évidemment très enthousiastes car les retours sont très positifs jusqu’ici. Le clip tourne énormément, notamment à l’international, ce qui nous ravi d’autant plus." Pour les équipes mobilisées sur ce projet, la récompense est donc à la hauteur des efforts consentis.