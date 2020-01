La jeune fille ne s'est plus manifestée depuis le 10 janvier.

C'est l'inquiétude du côté de Herve, en province de Liège. Maïly Paquo, une jeune fille âgée de 18 ans et domiciliée à Herve, est introuvable depuis le 10 janvier 2020. Sur demande du parquet de Liège, la police fédérale vient de publier un avis de recherche qui concerne aussi la région de Mons. Selon les enquêteurs, Maïly pourrait en effet se trouver du côté de Mons où elle aurait trouvé refuge.

Maïly mesure 1,55m et est de corpulence normale. Elle a les cheveux brun mi-longs souvent attachés. Elle a les yeux bleus et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un legging noir, une robe grise avec un col blanc, une veste claire, une écharpe noire avec des pompons et des chaussures noires bordée de fourrure.

Si vous avez un témoignage, veuillez contacter Child Focus (116 000) ou la Police fédérale (0800/30.300).