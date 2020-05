De récents aménagements le long de la rue Grande font polémique.

Rien ne va plus à la rue Grande depuis que le SPW a fait placer des barrières. Ce dispositif est destiné à faire respecter des aménagements réalisés plus tôt et empêchant le stationnement sur le trottoir. Mais pour les riverains, ces aménagements sont loin d'améliorer la sécurité et portent un coup dur au commerce local.

Interpellée, l'échevine de la Mobilité Charlotte De Jaer a déjà fait déplacer un arrêt de bus. Elle a également introduit une demande pour faire passer la vitesse à 50 km/h sur le tronçon. Elle s'est enfin engagée à organiser une réunion de concertation avec le SPW.

Du côté du SPW justement, on se dit ouvert au dialogue. "Nous sommes toujours prêts à discuter, même si dans ce cas, la marge de manœuvre est difficile", nous indique le porte-parole du SPW Mobilité. "Nous ne pouvons évidemment pas revenir en arrière et autoriser le stationnement sur le trottoir. Mais nous pouvons réfléchir à tête reposée à d'autres aménagements. Il faut pouvoir tenir compte de l'avis des riverains, mais aussi de tous les usagers de cette voirie, à savoir les automobilistes, les transports en commun, les cyclistes, les piétons ou encore les personnes à mobilité réduite."

Concernant le projet de piste cyclable enfin, ce n'est pas pour tout de suite. "C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la traversée de Maisières. Il y aura évidemment une enquête publique et chacun pourra présenter ses éventuelles observations", conclut le porte-parole.