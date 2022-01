C’est une triste réalité à laquelle font face les bénévoles du refuge L’Arche de Noé, situé à Maisières. Pas moins de 13 bergers malinois attendent désespérément leur nouvelle famille. Âgé de tout âge et ayant besoin d’être stimulés tant physiquement que mentalement, ils supportent particulièrement mal la vie en cage. Leur comportement peut dès lors surprendre et freiner d’autant plus les potentiels adoptants.

"Les gens prennent un malinois en ayant de la race un chien très droit, très fidèle et très obéissant à son maitre", explique Julie Dresse. "La réalité, c’est que ce sont des chiens qui nécessitent énormément d’investissement parce qu’ils sont intelligents : ils ont besoin de jouer, d’apprendre, mais aussi de se dépenser et de se promener deux à trois par jour au minimum. Si ces conditions de vie ne sont pas remplies, ce sont des chiens qui peuvent vite devenir compliqués à gérer."

Et pour certains maitres, dépassés, la solution reste alors le refuge. "Même s’ils n’étaient pas agressifs en famille, ils peuvent le devenir davantage derrière une cage. On fait notre possible pour les sortir au maximum mais cela reste insuffisant. Leur comportement peut être surprenant, ils peuvent faire assez peur aux visiteurs. Il y a un vrai travail à faire avec eux, notamment pour les resociabiliser et ainsi leur permettre de rejoindre une nouvelle famille."

Ce qui nécessite énormément de temps. "Nous ne travaillons que sur base de l’éducation positive, nous ne voulons pas brusquer les choses. Mais l’idéal reste toujours des adoptants sans enfants ni animaux, idéalement connaisseurs de la race. Ce n’est cependant pas pour autant que nos chiens ne seront confiés qu’à des éducateurs canins ou à des maitres-chiens, pas du tout !" Certains malinois sont âgés d’une dizaine d’années. Leur chance de sortir du refuge s’amenuise au fil du temps.

"Le mot d’ordre ici, c’est de ne jamais perdre espoir. Mais nous savons que pour certains, la situation devient problématique. Les adoptants se tournent généralement vers des chiens plus jeunes…" Autre conséquence de cette recrudescence de malinois : le refuge est saturé et ne peut plus accueillir de grands chiens. "Il nous reste de la place pour les petits, plus facilement adoptés. Mais plus aucune pour les chiens de grand gabarit."

L’Arche de Noé ne pratique pas d’euthanasie de convenance. Un chien non-adopté occupera donc une cage aussi longtemps que nécessaire. Pour tenter de leur apporter un maigre réconfort, le refuge lance un appel aux dons et recherche des jouets résistant à leur mastication, à savoir des jeux de type Kong Extreme. Des bénévoles "aux gros bras" sont également recherchés pour venir compléter l’équipe et s’occuper de ces chiens de grande taille. Le profil souhaité peut être consulté sur le site du refuge.