Derrière l'appellation poétique de roue de sainte Catherine se cache une affection nettement moins glamour: une teigne, soit un champignon causant des problèmes de peau. Très contagieux, il touche tant les hommes que les animaux, et peut devenir un vrai cauchemar logistique pour les refuges quand un foyer s'y déclenche.

C'est actuellement le cas de l'Arche de Noé, à Maisières. Celui-ci a dû mettre en quarantaine toute sa chatterie, le temps de traiter le phénomène. "Nous avons recueilli 8 chatons non-sevrés, abandonnés dans un champ", explique Julie, co-responsable du refuge. "On n'a pas remarqué tout de suite qu'ils étaient atteints, ce n'est pas toujours visible. Comme il s'agit d'une teigne assez coriace, ça a contaminé toute la chatterie." Celle-ci comptait une quinzaine de chats au déclenchement de l'épidémie.

Vu l'ampleur de la contamination, l'espace chats du refuge a été mis sous quarantaine et les adoptions suspendues. Plus personne ne rentre ni ne sort du refuge le temps de traiter la maladie qui, si elle n'est pas dangereuse pour la santé, est très difficile à éradiquer. "Il faut procéder à un bain d'Imaverol mélangé avec de l'eau chaude tous les trois jours. Pour se rendre dans la chatterie et procéder aux soins, on met une grande salopette de peintre, des protections à nos chaussures…pour ne pas déplacer la teigne ailleurs, qui est extrêmement volatile. Nous devons être très précautionneux" pour éviter de contaminer les chiens, ce qui entraînerait la mise sous quarantaine de tout le refuge.

La suspension des adoptions devrait durer au moins 3 à 4 semaines, le temps minimum pour éradiquer la maladie. Mais cela peut durer plus longtemps: "jusqu'à six mois". Mais ce serait surtout dans la configuration d'un foyer de particuliers, où humains et animaux se contaminent à tour de rôle. De plus, le climat humide et frais de 2021 réunit les conditions idéales pour la diffusion de ces satanés spores. "Je pense que nous ne sommes pas le seul refuge à rencontrer ce genre de problèmes."

Une fois le problème éradiqué, le refuge devra reconstituer un stock de matériel: les couvertures, les arbres à chats…Tout ça devra être jeté et remplacé. Des soucis que le refuge aurait préféré éviter, alors qu'il est déjà saturé et n'avait certainement pas besoin de suspendre durant un mois des adoptions.