Ils sont indispensables dans tous les services hospitaliers et sont au plus proches des patients. Et pourtant, les infirmiers sont difficiles à recruter. La Belgique connait en effet une pénurie du métier depuis de nombreuses années. En août dernier, l’Association belge des praticiens de l’art infirmier annonçait même que la situation s’était aggravée, avec pas moins de 5000 postes vacants à pourvoir. Et la crise sanitaire n’a pas aidé.

Dans la région de Mons-Borinage, nos hôpitaux ne font pas exception. "Comme tous, nous faisons face à une pénurie structurelle depuis plusieurs années", explique Manon Le Boulangé, responsable de la communication pour le groupe EpiCURA. "L’allongement des études ne nous a pas aidé car pendant un an, il n’y a pas eu de nouveaux diplômés. Mais il faut dire aussi que beaucoup attendent une revalorisation du métier et sont pour l’instant découragés de se lancer dans les études."