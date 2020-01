Les navetteurs peuvent retrouver les informations sur infotec.be.

Elles étaient à craindre, mieux valait donc prendre ses dispositions avant de prévoir un déplacement en bus ce mardi ! D’importantes perturbations sont bien à constater sur les lignes TEC dans la région de Mons et dans la région du Centre principalement. En cause, une manifestation nationale organisée à Bruxelles, notamment pour réclamer une "sécurité sociale renforcée et justement financée."

"La liste des voyages assurés est reprise sur notre site internet infotec.be", précise-t-on du côté des TEC Hainaut. "Nous nous assurerons en début d’après-midi que cette liste correspond toujours bien à la réalité mais à cette heure-ci, c’est bien le cas." Il ne faudra pas s’attendre à une amélioration de la situation en cours de journée. Seuls les trajets annoncés seront assurés.

D’autres perturbations étaient à craindre, notamment au niveau des collectes de déchets, même si l’intercommunale HYGEA avait annoncé que la manifestation devrait avoir peu d’impact. Ce mardi matin, la situation semble être positive. "Les recyparcs sont ouverts comme prévu et toutes les tournées sont sorties ce matin", confirme Belinda Demattia. "Pour l’instant, tout se déroule sans encombre mais il faudra attendre la fin des collectes pour faire le point définitif."

En effet, il n’est pas impossible que certaines rues n’aient pas été collectées. "Dans ce genre de cas, nous faisons appel à des intérimaires, qui connaissent forcément moins bien les tournées. Si des collectes de rattrapage doivent être organisées, l’information sera disponible sur notre site internet et via notre page Facebook." A priori, cela devrait être exceptionnel.