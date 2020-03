L'événement est prévu les 23 et 24 mai prochains au parc communal de Jemappes.

Les 23 et 24 mai, les battants et leurs proches se serreront à nouveau les coudes dans une course relais de 24 heures destinées à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Cette année, le Relais pour la Vie de Mons se tiendra au parc communal de Jemappes. Et pour cette édition, c'est le chanteur montois Marc Pinilla, du groupe Suarez, qui jouera les parrains de l'événement. "Nous le remercions vivement pour son implication dans le relais", se réjouissent les organisateurs. "Marc Pinilla sera présent dès l'ouverture du relais."

Le site Internet est déjà ouvert. Battants, bénévoles et équipes peuvent s'y inscrire. L'an dernier, quelque 10.000 personnes s'étaient mobilisées et avaient permis de récolter plus de 200.000 euros