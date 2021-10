C’est une annonce qui a sans aucun doute ravit le cœur de nombreux Montois. Après une année 2020 compliquée et l’annulation successive de nombreuses manifestations festives et populaires, la ville a récemment confirmé l’organisation du rendez-vous incontournable de cette fin d’année, Mons Cœur en Neige. L’événement se tiendra en centre-ville du 4 décembre au 2 janvier prochain et offrira une fois encore un peu de magie aux badauds.

Un invité de marque sera par ailleurs de la partie puisque Mario Barravecchia sera l’invité d’honneur de cette édition 2021-2022. Le chanteur belgo-italien, découvert du grand public en 2001 dans le cadre de la première édition du télécrochet Star Academy – qui fête donc cette année ses 20 ans – viendra donc prendre part aux festivités proposées dans la Cité du Doudou. Une fois n’est pas coutume, c’est bien David Jeanmotte qui sera aux commandes en collaboration avec l’asbl Gestion Centre-ville.

Les programmateurs promettent une programmation alléchante, avec notamment la traditionnelle patinoire et des animations déambulatoires chaque week-end. Rappelons aussi que la parade de Noël RTL reviendra le 22 décembre à Mons. Par ailleurs, les commerces devraient rester ouverts plus tard et accueillir les chalands certains dimanches.

Toutes les modalités de cette nouvelle édition de Mons Cœur en Neige ne seront cependant dévoilées que le 19 novembre prochain. En attendant, le bourgmestre se réjouit déjà de pouvoir remettre le couvert. "Beaucoup de Montois nous ont fait savoir qu’ils espéraient pouvoir profiter de Mons Cœur en Neige cette année. Nous sommes donc très heureux de répondre à cette attente très forte avec une édition que nous avons conçue avec beaucoup d’ambition", indique Nicolas Martin.

"Au fil des ans, notre marché de Noël s’est embelli, son programme s’est étoffé et sa réputation grandit dans toute la Wallonie (…) Commerçants comme visiteurs sont unanimes sur la qualité de l’événement ainsi que sur son évolution. Nous mettons tout en œuvre pour que l’ambiance, le cadre féerique et convivial soient au rendez-vous et pour que du premier jusqu’au dernier jour, la ville soit particulièrement animée."

Une animation dont pourra donc être témoin le finaliste de la Star Academy, qui, pour rappel, s’était incliné face à la victoire de Jenifer.