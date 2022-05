Ce mardi 17 mai, de 8h à 13h, l’équipe de la Clinique des MICI du CHU Ambroise Paré, l’Association des patients Crohn – RCUH et la société pharmaceutique Takeda seront présents dans le hall de l’hôpital montois afin de sensibiliser le grand public aux Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). "Car nous connaissons tous au moins une personne souffrant de ce type de pathologie", explique le Président du CHUPMB, Samy Kayembe.

Le programme de l’événement passe par plusieurs activités dont la navigation dans les intestins grâce au casque de RV, la présentation de l’application "For you, with you" et des vidéobox. "Stands d’informations et l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle permettront à chacun d’en apprendre plus sur ces maladies inflammatoires ", décrit l’organisation du centre hospitalier.

Les MICI regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ces deux pathologies sont caractérisées par une inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif. Elles évoluent par poussées inflammatoires de durée et de fréquence variables selon les patients. Dans le monde, plus de 10 millions cas sont signalés.

Les causes des MICI sont encore aujourd'hui assez mystérieuses, même si plusieurs hypothèses sont formulées pour expliquer leur apparition. La pollution fait partie des facteurs génétiques et environnementaux et pourrait créer un déséquilibre dans la composition de la flore intestinale.

"Les MICI sont le plus souvent diagnostiquées chez les patients dans la vingtaine et la trentaine, mais peuvent bien entendu survenir plus tard dans l’âge adulte. Cependant, malgré les recherches et les avancées considérables effectuées en la matière, les traitements proposés ne permettent actuellement que le contrôle de la maladie, et non une guérison totale", ajoute le Dr Frédéric Flamme, Chef du service de gastro-entérologie.