L’administrateur-délégué du Festival de Mons dresse le bilan de la 35e édition.

C’est perturbé par le covid-19 que s’est tenue la 35e édition du Festival international du Film de Mons. C’est la deuxième année que Maxime Dieu tient les rênes de l’événement. Après avoir relancé dans la précipitation le festival l’an dernier, il a fallu composer avec le coronavirus cette fois-ci. Les meubles ont toutefois pu être sauvés. À une semaine près, le festival aurait dû être annulé…

Quel bilan tirez-vous de cette 35e édition du Festival de Mons ?

Nous sommes partagés entre deux sentiments, la satisfaction et la frustration. Nous sommes satisfaits car, au regard des invités présents, nous voyons que le festival est attractif et reconnu. Nous avons pu compter par exemple sur Costa-Gavras, Yolande Moreau, Jonathan Cohen ou Richard Anconina. Nous avons pu voir aussi que c’est un festival d’interaction qui fonctionne très bien, nous créons du lien entre les invités et les festivaliers. Enfin, d’après les retours, nous avons gagné en précision dans l’organisation. C’était justement une volonté de ma part.

Il a pourtant fallu composer avec un imprévu de taille…

Oui, et c’est la source de notre frustration. Contrairement à l’an dernier, nous avons eu une année pour préparer cette édition. Et deux semaines avant le festival, nous étions dans les starting-blocks. Puis, cette histoire de coronavirus est venue chambouler tous nos plans. Nous avons dû reconsidérer certains éléments durant le festival. Il y a aussi eu des annulations, que nous comprenons tout à fait. Reste que nous avons senti une fréquentation en dessous de ce que nous espérions, même si nous avons aussi eu des salles pleines. Finalement, nous avions l’ambition de monter d’un cran cette année et le coronavirus nous a freinés dans notre élan.

Un petit mot sur le palmarès de cette édition ?

Oray de Mehmet Akif Büyükatalay a remporté trois prix dont le Grand Prix du jury. Un jury qui a fait des choix dans une compétition très exigeante qui rencontrait en même temps l’intérêt du public. Je suis très content du palmarès de cette année. Il y a aussi deux films français qui faisaient partie de mes coups de cœur, La dernière vie de Simon et Felicita. Je suis très heureux de les voir au palmarès. J’espère qu’ils pourront être distribués. D’ailleurs le festival va soutenir la distribution de La dernière vie de Simon dans quelques salles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui n’était pas prévu au départ.

Ce qui prouve aussi que le festival est une occasion unique de voir certains films au cinéma…

Nous mettons effectivement un point d’honneur à dénicher des petites pépites.

Un moment qui vous a particulièrement marqué au cours de cette 35e édition ?

La venue de Costa-Gavras. C’est un homme d’une bienveillance extraordinaire. Il a une carrière exceptionnelle. Je ne suis pourtant pas un spécialiste de Costa-Gavras. Il a fait une vingtaine de films, je n’en ai vu que la moitié.

C’est déjà pas mal…

Oui, mais cette rencontre m’a vraiment donné envie de voir tous ses films. D’ailleurs, dans les prochaines semaines, je vais commander le coffret de sa filmographie complète ! L’échange que j’ai pu avoir avec lui restera certainement l’un de mes plus grands moments dans l’organisation de ce festival pour lequel je travaille depuis 15 ans.

Votre regard est déjà tourné vers la 36e édition ?

Absolument. Elle se tiendra du 5 au 12 mars 2021. Nous avons déjà pas mal d’idées. Et surtout, nous récupérerons le cinéma Plaza Art, ce qui va permettre de reconfigurer le festival dans une forme que nous souhaitons cultiver pour quelques années encore.