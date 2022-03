Le réalisateur a tourné le clip de "Miss You" qui représentera la Belgique à l'Eurovision. Un tournage made in Mons.

Dans la région de Mons, la réputation de Mehdi Semoulin n'est plus à faire. Sa société de production Magicowl a pignon sur rue et des artistes tels que Henry PFR, Lubiana, Suarez…lui ont confié des singles à mettre en images. Ce jeudi 10 mars, marquera à coup sûr un tournant dans la carrière du réalisateur avec la mise en ligne du clip de Miss You, la chanson de Jérémie Makiese, vainqueur de The Voice, qui représentera la Belgique lors du concours Eurovision de la chanson, en mai prochain à Turin. Car un clip à l'Eurovision, c'est un potentiel de vues qui se compte en millions.

Mehdi Semoulin met donc les pieds dans une autre dimension. "Universal a fait appel à plusieurs réalisateurs et je leur ai fait une proposition de synopsis. Le label a été interpellé par ma vision de la chanson et a voulu que l'on travaille ensemble." Mehdi a imaginé un voyage dans la tête de Jérémie avec différents tableaux représentant des aspects de sa personnalité et fait l'allégorie de ses émotions. "Il y a des codes couleurs dans le clip les représentant: le blanc c'est la lumière, le noir c'est la part d'ombre et le rouge c'est l'ambiguïté."

De la Collégiale au Théâtre Royal