La cour d'assises du Hainaut a prononcé, jeudi, une peine de 25 ans de réclusion criminelle contre Mélissa Beth, reconnue coupable d'une tentative de vol et de plusieurs circonstances aggravantes, dont celle d'avoir tué Yvon Gehin chez lui à Jurbise, le 22 mars 2020. Les jurés ont rappelé à la jeune aspirante policière que sa mission "était de protéger" les gens et non de détruire des vies.

En matinée, ce jeudi, l'avocate générale à la cour d'assises du Hainaut, Vanessa Samain avait requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité. L'avocate générale a demandé à ne pas descendre sous la barre des 27 ans de réclusion criminelle. Me Discepoli, pour la défense, avait quant à lui demandé de ne pas prononcer la mort sociale de l'accusée.

L'avocate générale s était inquiètée de l'impossibilité pour l'accusée d'expliquer son passage à l'acte. "Comment réagira-t-elle face à une nouvelle source de frustration ?"

Pour la magistrate, Mélissa Beth n'avait droit à aucune circonstance atténuante, même pas l'absence d'antécédents judiciaires. Elle avait rappelé que la jeune femme était en fin de formation à l'académie de police et qu'elle avait prêté serment. "Cela me choque, et c'est choquant pour l'ensemble de la société".