Le respect des mesures sanitaires passe par leur bonne compréhension. Mais pas toujours facile de s'y retrouver dans le flux des informations changeantes qui se déverse de toutes parts. La Ville de Mons a donc eu la bonne idée de mettre sur son site Internet une foire aux questions pour préciser les mesures spécifiques à la Cité du Doudou et rappeler celles prises par le fédéral.

Il est ainsi rappelé, carte à l'appui, que le port du masque est désormais obligatoire au sein de la zone intramuros, comprenez à l'intérieur des boulevards. Les parcs de Jemappes, les parcs de Ghlin, les parcs d’Obourg, le parc du château d’Havré, la cascade d’Hyon, le Waux Hall, la place du parc, les squares Verlaine, le parc Rooselvelt, les parc Saint Germain et Jacobs, le parc des Ursulines sont également concernés, tout comme les parkings des centres commerciaux et les magasins, ainsi que le périmètre de loisirs du Grand Large et les transports en commun. Tout le monde est concerné, à l'exception des enfants de moins de 12 ans et des personnes circulant à vélo ou à trottinette. Des affiches seront disposées dans chacun des lieux concernés afin de signaler et de rappeler l'obligation du port du masque.

Des précisions sont par ailleurs apportées sur les mesures du fédéral relatives aux bulles, aux contacts rapprochés ou encore à la fréquentation des établissements horeca, les mariages ou encore les cérémonies funéraires.

Concernant les marchés, un sens de circulation sera mis en place. Le nombre maximum de visiteurs est fixé à 200. Une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place. Du gel pour les mains sera par ailleurs distribué aux entrées et sorties des marchés, les marchands devant également en mettre à disposition de leur personnel et des clients.

"Bien que la Ville de Mons ne soit actuellement pas concernée par la hausse des chiffres épidémiologiques, le but était de prendre des mesures de prévention afin de restreindre les risques de contamination et de propagation du virus", précisent les autorités communales.

Envie de faire toute la lumière sur ces mesures? Rendez-vous sur la foire aux questions.