Les faits se sont déroulés en juin 2014.

Le procès de six prévenus impliqués dans une bagarre mortelle survenue dans le centre-ville de Mons le 28 juin 2014, a débuté lundi devant le tribunal correctionnel de Mons. Arabe Wislet, cafetier, avait été tabassé à mort par plusieurs jeunes qui étaient de sortie sur la place du Marché aux herbes. Il est décédé en août 2014.

Les six prévenus sont poursuivis pour des coups portés à M.M, ayant entrainé une incapacité de travail, lors d'une première scène de coups qui a eu lieu à proximité de la place du Marché aux herbes, lieu festif du centre de Mons. Les six hommes sont également poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Ils avaient agressé Arabe Wislet, ami de M.M, et auraient agi, selon le parquet, en association.

Selon des témoins, les prévenus "prenaient du plaisir" à frapper les deux hommes. Arabe Wislet a succombé à ses blessures le 5 août 2014. Parmi les prévenus, l'un a écopé de 23 ans de réclusion criminelle devant les assises du Hainaut pour un vol avec meurtre. Un des agresseurs, mineur au moment des faits, sera jugé en juin par une chambre spécifique du tribunal de première instance. Le procès se déroule toute l'après-midi de lundi.