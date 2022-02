La cour d’assises du Hainaut a auditionné mardi les derniers témoins dans le cadre du procès de Mélissa Beth, accusée d’une tentative de vol avec circonstance aggravante du meurtre d’Yvon Gehin, 88 ans. Les faits ont eu lieu à Jurbise, le 22 mars 2020.

Les proches de l’accusée ont déclaré qu’ils ne comprenaient pas ce qui s’était passé car cela ne collait pas à la personnalité de la jeune aspirante policière, alors en fin de formation à l’académie de police de Jurbise. Ils ignoraient ses problèmes financiers. Son père a même déclaré que, si elle lui avait demandé de l’aide, ils auraient trouvé une solution. Les connaissances de l’accusée sont abasourdies par cette agression violente envers une personne vulnérable.

Les proches d’Yvon Gehin ont aussi été auditionnés par la cour. La fille de la victime se souvient du visage "crispé" de son père, couché dans le hall d’entrée, en bas de l’escalier. Elle avait été avertie par l’infirmière qui venait de découvrir le corps.

Le petit-fils de M. Gehin a ressenti de la tristesse quand il a appris la mort de son grand-père, son pilier. Il a été choqué et est passé par toutes les émotions quand il a appris que l’auteur du crime était Mélissa Beth, qui fut sa petite amie entre 2010 et 2017.

Ils ont parlé de M. Gehin, cet homme qui a vécu toute sa vie dans cette maison, construite dans les années 50 sur les ruines de la ferme familiale, sur laquelle s’était écrasé un bombardier britannique lors de la bataille de Mons, durant le deuxième conflit mondial.

Yvon Gehin a travaillé toute sa vie dans les carrières de Soignies. En 2005, il a perdu son épouse et il a été victime d’un AVC. Il a perdu une partie de sa mobilité et souffrait d’aphasie. Toutefois, il voulait rester chez lui. Il se levait vers 8h, déjeunait et travaillait dans son atelier ou son jardin, avant de faire la sieste l’après-midi. Chaque jour, il recevait la visite de son infirmière. Sa fille unique venait le voir tous les deux jours et s’occupait de lui alors que son petit-fils venait le voir chaque dimanche.

Le 22 mars 2020, Yvon Gehin était probablement assis dans son fauteuil quand Mélissa Beth s’est présentée chez lui, en passant par la porte de derrière, malgré le confinement. Il ne l’a sûrement pas reconnue, car elle avait changé d’apparence physique depuis son entrée à la police. Comme il avait du mal à s’exprimer, il faisait de grands gestes.

La jeune femme endettée était habillée de noir, chaudement, et avait une casquette sur la tête. Elle était en possession d’une arme blanche. Elle a porté une cinquantaine de coups de couteau à Yvon Gehin dans le ventre, le thorax et le dos, avant de fouiller la maison sans rien emporter.

Confondue par les caméras situées chez des voisins, Mélissa Beth a été arrêtée le 7 avril et placée sous mandat d’arrêt le lendemain. Elle ne nie pas le meurtre, mais elle conteste la tentative de vol.

Les plaidoiries sur la culpabilité débuteront mercredi matin aux cours de justice à Mons.