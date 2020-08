Dans la nuit du 8 au 9 août dernier, Casimiro Da Rocha Barbosa était attaqué dans son appartement, situé au premier étage d'une résidence de la rue Vieille Haine à Jemappes. Poignardé à plusieurs reprises par son agresseur, le quinquagénaire n’avait pas survécu. Cinq jours après les faits, l’auteur de ce crime crapuleux, vraisemblablement commis pour faciliter le vol, n’a pas encore pu être interpellé.

Si l’information n’a pas été officiellement confirmée par le parquet de Mons, désormais en charge du dossier, on sait que l’auteur présumé est passé entre les mains de la police dans le courant de la nuit du 8 août avant d’être relâché. En effet, le dénommé Logan avait attiré l’attention de voisins alors qu’il se trouvait au volant de la voiture de sa victime supposée.

Logan, déjà bien connu des services de police, avait expliqué que la voiture lui avait été prêtée par Casimiro afin qu’il puisse se rendre au travail. Une explication qui n’avait pas convaincu les voisins, qui avaient alors décidé d’appeler la police et de maintenir l’homme sur les lieux avant l’arrivée des services d’intervention.

À ce stade, personne n’avait connaissance du décès de Casimiro. Son corps sans vie avait en effet été découvert le lendemain, lorsque des voisins avaient eu l’attention attirée par des traces de sang au sol et sur la porte de l’appartement de la victime. La police était donc revenue quelques heures plus tard. La mort de Casimiro avait alors été constatée.

Logan est-il l’auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie à Casimiro ? L’enquête se poursuit. Mais depuis son interpellation et sa remise en liberté, il n’aurait plus donné signe de vie et serait activement recherché. Toujours selon nos informations, en plus d’avoir voulu prendre la fuite au volant du véhicule de la victime, ce dernier avait en sa possession le portefeuille de Casimiro. Des éléments qui, à première vue, laissent peu de place au doute.