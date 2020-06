La défense d'Ahmed Smaili, accusé du meurtre de Jean-François Willems, a demandé à la cour de poser une question subsidiaire au meurtre mardi.

Me Nathalie Gallant et Me Karim Itani estiment qu'il existe des éléments pour ne pas retenir l'intention d'homicide et ils soutiendront qu'il s'agit de coups ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Me Jean-Philippe Mayence, pour les parties civiles, et Gilles Dupuis, pour l'accusation, ne se sont pas opposés à cette demande bien qu'ils estiment qu'un meurtre a été commis le 25 juin 2018 sur la place Léopold à Mons. "Je n'y suis pas opposé car il faut permettre au jury d'ouvrir le débat mais dans ce cas, je demanderai de retenir une circonstance aggravante sur les coups car j'estime qu'il existe des éléments pour retenir la préméditation", a déclaré l'avocat des parties civiles.

L'avocat général ne s'est pas opposé à la demande de la défense bien que la qualification de meurtre, retenue par la chambre des mises en accusation, et qui a justifié le renvoi vers les assises, soit toujours d'actualité. Mardi, la cour a entendu les témoins de moralité de Jean-François Willems. Personne ne croit un seul instant à une agression de sa part car le jeune homme détestait les conflits.

Par contre, il avait un naturel protecteur envers les siens et les plus faibles. Ses proches sont convaincus, il a été tué car il a voulu protéger une jeune femme. L'accusé s'était montré insistant avec elle lors de la soirée du 25 juin 2018. La cour entendra les témoins de moralité de l'accusé mercredi matin. Me Mayence, avocat des parties civiles, entamera les plaidoiries dans la foulée.

Les témoins racontent les faits

Les témoins de la scène de crime qui s'est déroulée sur la Place Léopold à Mons, le 25 juin 2018, sont venus témoigner devant la cour d'assises du Hainaut, mardi, dans le cadre du procès d'Ahmed Smaili, accusé du meurtre de Jean-François Willems. Ce dernier voulait protéger une jeune femme qui repoussait les avances de l'accusé.

A.F est la jeune serveuse qui était de service au bar de la Table Ronde. "L'accusé est arrivé vers 20h, peu avant le match de foot", a-t-elle expliqué. "Il m'a demandé où étaient les toilettes. Il a commandé une Leffe, il est venu au bar et m'a demandé si j'étais lesbienne car j'avais les cheveux rasés et une crête. Il a commandé des bières. Il a posé des questions, on discutait. Il a commencé à me dire qu'il avait besoin d'une femme comme moi dans sa vie, entreprenante. Qu'il faisait des études, qu'il avait écrit un livre. Je me suis dit que sa personnalité était bizarre, il était insistant".

Ahmed Smaili était un peu lourd mais pas désagréable. Il a changé de comportement quand Julien, le serveur du café voisin, le Léopold, a glissé son numéro de téléphone à la jeune femme. "L'accusé a dit: 'À lui, tu prends son numéro et tu ne prends pas le mien'. Il avait un visage sévère, il est devenu de plus en plus insistant", a poursuivi A.F. "Il y a eu un changement d'attitude. Il est resté au bar, à poser des questions".

Quand la jeune femme a fermé les portes de son café, vers 22h, l'accusé lui a proposé de terminer la soirée avec lui, ailleurs. Elle a refusé. Il s'est rendu sur la terrasse du Léopold où il a discuté avec la victime, Jean-François Willems, à qui il a déclaré que la serveuse était sa petite copine. Deux dames avaient remarqué le manège de l'accusé et le malaise de la jeune femme.

"Quand j'ai fermé la clé, j'ai entendu une dame qui criait: laisse la tranquille", a ajouté la témoin. "Quand je me suis relevée, il était derrière moi avec un regard bizarre. Ce n'était pas très rassurant. Deux dames m'ont conseillé de ne pas rentrer chez moi à pied en montrant les arrêts de bus, parce qu'il m'attendait. J'ai vu Jean-François partir vers l'endroit où il était".

La jeune femme a vu l'altercation qui s'est déroulée de l'autre côté de la rue. "De loin, je les ai vu se battre. Enfin, ils avaient les bras tendus à hauteur d'épaules, ça reculait, ça avançait. J'ai vu Jean-François revenir en courant, il se tenait la gorge et j'ai vu qu'il saignait. Il m'a dit: 'Il m'a eu'". Julien, le serveur du Léopold, a porté les premiers secours à son ami et a tenté de le rassurer car Jean-François répétait qu'il ne pouvait pas mourir. Hélas, le jeune homme âgé de 19 ans est mort dans la nuit.