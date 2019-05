La cour d'assises du Hainaut a prononcé, vendredi, la culpabilité de Brenda Estievenart pour le meurtre de Sabrina Blairon commis à Colfontaine le 16 octobre 2016. Celle-ci avait demandé son acquittement. Pour les jurés, il ne fait aucun doute que c'est elle qui a porté les coups de couteau, dont celui porté au cou qui a tué Sabrina Blairon sur la rue à Paniers.

Les jurés considèrent que les dénégations de Brenda sont contredites par différents éléments. La jeune femme n'a jamais laissé entendre l'intervention d'un tiers dans les coups de couteau. Même chose pour Catherine Blairon qui accompagnait sa soeur ce soir-là.

Les jurés estiment aussi que, à aucun moment, Brenda n'a déclaré qu'on lui avait saisi les couteaux sortis de son habitation. Deux couteaux qu'elle tenait dans les mains et qu'elle a ensuite déposés dans son habitation. Sur l'un, les experts ont retrouvé le sang de la victime. Même chose sur l'autre avec en plus l'ADN de l'accusée sur le manche.

Pour les jurés, l'intention d'homicide est établie par le choix des deux grands couteaux qu'elle tenait dans chaque main, le nombre de plaies et d'estafilades relevées sur le corps de la victime et la force employée. Le coup a tranché la trachée et sectionné la carotide.