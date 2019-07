Leur voisine Monique raconte ce qui a poussé Michel à commettre l'irréparable.

Ce mercredi soir, Michel Chevalier (69 ans) et son épouse Béatrice (68 ans) ont été retrouvés morts à leur domicile. Leurs corps ont été découverts dans l'incendie de leur habitation de la rue de Dinant, à quelques pas du piétonnier de Mons. A priori, la thèse de l'accident aurait pu être privilégiée. Mais l'histoire est en réalité bien plus triste.

C'est un voisin qui a alerté les pompiers vers 18 heures. "J'avais des odeurs de gaz dans ma cave et aussi beaucoup de fumée", explique la voisine de Michel et Béatrice. "Je me demandais d'où cela venait puis j'ai compris que c'était chez eux."

En réalité, Michel, architecte retraité, venait de bouter le feu à sa propre maison. C'est en tout cas ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête. "Il avait tout colmaté, tout était barricadé", raconte Monique, une autre voisine qui s'avère être une cousine éloignée du couple. "Les pompiers ont eu un mal de chien à entrer à l'intérieur."

Monique a d'ailleurs été évacuée par les pompiers, par crainte d'une explosion suite au gaz. "J'ai essayé de joindre Michel plusieurs fois au téléphone pendant l'incendie. Je croyais qu'il était parti à l'hôpital avec Béatrice qui est gravement malade."

© SH



Monique, la voisine. © SH



C'est cette maladie, une sorte d'achalisie qui touchait l’œsophage de Béatrice, qui aurait poussé Michel à passer à l'acte. "Je l'ai vu pas plus tard que lundi", poursuit Monique. "Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus de soigner Béatrice. Il était épuisé. Il était aussi en froid avec beaucoup de gens du voisinage. Notamment à cause de l'arbre qui est sur la façade et qui aurait dû être abattu il y a trois ans. Hormis cela, ils étaient vraiment sympathiques avec tout le monde. Du moins jusqu'à ce que la santé de Béatrice se dégrade il y a quelques années."

Béatrice, ancienne professeure de morale, était placée sous sonde depuis plusieurs mois. Elle ne parvenait plus à avaler seule. La maladie était devenue trop pesante pour ce couple sans enfant. Selon le parquet de Mons, Béatrice se serait suicidée un ou deux jours avant l'incendie. Michel aurait quant à lui mis le feu à sa maison suite au suicide de sa femme. Elle a été retrouvée par les pompiers à l'étage de l'habitation, Michel était au rez-de-chaussée.

La police scientifique (DIV) et un expert étaient sur place ce jeudi matin. Des autopsies seront réalisées afin de confirmer ces différentes pistes.