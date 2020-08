Le projet avait été annoncé avec le plan de relance pour soutenir les commerces locaux.

En mai, dans la foulée du déconfinement, les autorités montoises annonçaient un vaste plan de relance passant par des primes communales octroyées aux établissements horeca et aux commerces locaux, en plus des aides fédérales et wallonnes. L'idée de créer une monnaie locale d'ici le mois de juillet était également évoquée. Il faudra encore attendre un peu, mais le projet est sur de bons rails, nous dit-on du côté de la Ville de Mons.