On le sait, les incivilités nuisent et minent la plupart des communes. La plupart des administrations communales les combattent d’ailleurs, parfois fermement. A Mons, où le collège dit en faire une priorité, le bilan de ce premier trimestre est dramatiquement positif.

Sur les trois premiers mois de cette année, le camion "incivilités" a collecté approximativement 11.500 sacs ou caisses déposés clandestinement sur l’espace public. "Après avoir été minutieusement contrôlés par l’équipe de la cellule Incivilités, 446 indices ont pu y être trouvés et parmi ceux-ci, 295 ont pu être exploités et donc de permettre de dresser des constats", communique la ville de Mons. "Sur base de ceux-ci, les inspecteurs de police et les agents constatateurs de la cellule ont pu adresser des PV aux inciviques. Il s’agit d’un travail long et fastidieux mais nécessaire car il permet de poursuivre les contrevenants."

Pendant cette même période, 569 avertissements ou rappels du Règlement général de Police ont été distribués. Il s’agit principalement de dépôts de sacs conformes déposés sur la voie publique (en dehors des jours et heures de collecte de l’HYGEA) ou de manque d’entretien des végétations privées impactant l’espace public. "Depuis quelques semaines, la Ville de Mons peut également compter sur un nouvel outil dans sa lutte contre les dépôts sauvages : une caméra temporaire fixe. Celle-ci est désormais placée à différents endroits jugés problématiques par les équipes en charge de la Propreté publique sur l’ensemble du territoire du Grand Mons", confie ajoute Nicolas Martin, Bourgmestre.

Après le visionnage de ces images, il a été possible d’identifier des personnes abandonnant leurs déchets sur la voirie publique. 17 PV ont pu être dressés sur 8 lieux différents. La caméra est généralement en place, au même endroit, pour 2 à 3 jours et toutes les semaines, un nouveau lieu est mis sous surveillance.

Force est de constater que la ville de Mons souhaite faire passer le message aux personnes mal intentionnées. Et pour ce faire, l'échevine de la propreté, Charlotte De Jaer (ECOLO) y met la forme, laquelle ne peut pas prêter à confusion. "Tolérance 0 pour les dépôts clandestins, les coupables sont traqués et doivent payer".