L'événement n'en était qu'à sa seconde édition mais a fait carton plein.

Les premiers restos du rire, organisés en 2019, avaient déjà rencontré un franc succès. Que dire donc de cette seconde édition ! Pour marquer le coup, l’organisation avait mis au programme deux affiches : un premier spectacle dès 14 heures, l’autre dès 18 heures. Une nouvelle fois, le public avait massivement répondu présent. Ce sont finalement deux fois 7500 euros, soit un total de 15 000 euros, qui ont pu être remis à la Fédération des Restos du Cœur de Belgique.

"Nous avons accueilli 1600 personnes sur les deux spectacles", souligne, épuisé mais ravi, David Jeanmotte, le parrain de l’événement. "Nous avons malheureusement eu quelques désistements ou imprévus au niveau des artistes pour diverses raisons mais tout le reste a été extrêmement positif."Avec l’enthousiasme contagieux qu’on lui connait, David Jeanmotte dresse un portrait idyllique de l’après-midi et de la soirée.

"En comparaison avec l’an dernier, tout était beaucoup plus fluide. Les retours ont été extrêmement positifs. Certains spectateurs avaient pris leurs places pour les deux représentations et n’ont eu aucun regret. L’affiche était extraordinaire, elle a permis de mêler les poids lourds de l’humour aux jeunes talents. C’était très équilibré ! J’ai moi-même découvert certains artistes avec énormément de plaisir."

Aux côtés des Taloches, de Richard Ruben, de Freddy Tougaux ou encore de Renaud Rutten, on retrouvait ainsi Le Cas Pucine, Kody, Les R’tardataires, Fanny Ruwet ou Stacy Star. "Les équipes ont fait un travail incroyable, tant au niveau de l’accueil des artistes que de la technique. Rien ne serait possible sans toutes ces personnes qui ont la main sur le cœur et qui donnent tout pour faire de cet événement une réussite."

Dans une ambiance festive et conviviale, artistes et public ont donc partagé un moment pour une noble cause. Les 15 000 euros remis ce dimanche soir à la Fédération des Restos du Cœur devrait notamment permettre de venir en aide aux enfants, de plus en plus nombreux à être en difficulté. On notera également que pour la deuxième année, trois tonnes de pâtes, soit 24 000 portions, ont été offertes aux Restos du Cœur par le groupe Delhaize Courcelles.