La Cité du Doudou veut devenir la référence wallonne de l'art urbain.

Lancé durant la biennale 2018, le projet "L'art habite la Ville" rempile pour une deuxième édition. Elle va voir 17 fresques orner des façades de la Cité du Doudou, mais aussi des villages du Grand Mons. Certaines sont déjà terminées, d'autres sont en cours de réalisation et quelques-unes doivent encore arriver. "La réalisation des fresques se déroule jusqu'au mois de septembre. L'idée est aussi de pouvoir faire du travail des artistes, que les passants peuvent voir à l'œuvre et avec qui ils peuvent échanger, une attraction durant tout l'été", confie Natacha Vandenberghe, directrice de Visit Mons, l'Office du Tourisme.

© G.La



Pour cette deuxième édition, l'agence BF Studio missionnée par la Ville pour mener le projet à bien, à travailler sur quatre pôles géographiques et thématiques. Le premier porte sur la rue des Capuccins et met à l'honneur la Ducasse de Mons. On peut déjà y admirer l'œuvre de Honet, artiste français mondialement reconnu qui a laissé sa trace à Paris, Moscou, Pékin ou Tokyo. À Mons, il a illustré l'un des cinq miracles de Sainte-Waudru, celui des brasseurs. Un peu plus loin dans la rue, Céleste Gangolphe est au travail sur la façade du magasin de Françoise Ladeuze, Cache-Mire. Elle réalise une œuvre rendant hommage aux hommes de feuilles. "J'ai été séduite par le projet", commente la commerçante. "L'idée est que les gens viennent devant la façade pour se photographier. Les fresques à elles seules ne seront pas suffisantes pour redynamiser le quartier, mais elles ont un pouvoir d'attraction." Toujours dans la rue des Capucins, une fresque de Nean évoquera Cybèle et Poliade tandis qu'une autre de Dulk, sommité dans le milieu de l'art urbain, rehaussera la façade du magasin de luminaires par la présence de Saint-Georges et du Dragon. En face de l'athénée royal, 10eArte illustrera le célèbre lâcher de ballons de la Ducasse.

© G.La



Dans l'axe de la Grand Rue et de la rue de Nimy, ce sont les Montois célèbres qui seront mis à l'honneur. Poni s'emparera de la façade du magasin Yves Rocher. Des étudiants d'Arts2 participeront également avec un autre bâtiment du piétonnier, le projet voulant miser à la fois sur des artistes internationaux, mais aussi travailler avec les talents locaux. À la rue de Nimy, Leonidas Giannakopoulos s'attaquera à l'Office national des Pensions. Enfin, l'œuvre du collectif Jana&Js peut déjà être admirée sur la façade du magasin Petit pois et ses fenêtres murées.

© G.La



La rue de la Halle y passe également pour un voyage dans le temps, thème imposé aux artistes. L'artiste Levalet s'est emparé du magasin Colin pour évoquer très personnellement l'homme des cavernes. En face, les deux Belges d'Hell'O ont pris d'assaut le parking de la Halle qui ne souffrira pas de voir sa façade servir d'écrin à une œuvre d'art. "C'est stimulant de devoir s'adapter au thème et au bâtiment. Avec la façade de ce parking, nous devons travailler sur plusieurs peintures indépendantes les unes des autres mais qui ensemble donnent une lecture différente sur le thème du temps", précise Antoine Detaille. Plus bas dans la rue, le collectif bruxellois Farm Prod évoquera lui aussi le temps, à travers notamment des horloges en référence au célèbre musée Duesberg implanté à Mons.

© G.La



Cinq autres fresques seront dessinées dans les villages du Grand Mons. L'artiste Jan is de Man dessinera selon son habitude une bibliothèque sur la façade du café de la place de Nimy en évoquant l'histoire de la localité. Blanbec, qui a déjà revisité la façade du restaurant les Gribaumonts, investira en août la place de Ghlin avec une œuvre en référence aux "coupeux d'artoilles". Durant la même période, Sozyone illustrera à sa façon le célèbre coq de Jemappes. Enfin, deux autres œuvres sont encore prévues à Cuesmes.

La Ville de Mons ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le bourgmestre Nicolas Martin annonce en effet que chaque année et jusqu'à la fin de la mandature, des dizaines de fresques viendront compléter le tableau. L'idée est de faire de Mons une référence wallonne en matière d'art urbain. La Cité du Doudou a d'ailleurs intégré la carte de l'application Street Art Cities qui recense des dizaines de milliers de fresques urbaines à travers le monde. Un outil sympa pour se balader dans Mons tout en découvrant l'histoire derrière chaque fresque.