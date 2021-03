Si les températures printanières poussent les citoyens à en profiter, le soleil n’est pas la seule raison qui explique la présence de nombreuses personnes, ce mercredi du côté de Mons. En effet, quelque 200 personnes se sont rassemblées sur et aux alentours de la Grand-Place, et ce même si la ville et la police de Mons n’ont pas donné leur accord pour l’organisation de la manifestation pour les droits de tous, prévue par des étudiantes.

À ce stade, l’ambiance reste plutôt calme. Il faut écrire que la zone de police de Mons-Quévy craint de possibles débordements et notamment la présence de casseurs. Pour limiter au maximum les risques, un important dispositif policier a été prévu. Ainsi, en périphérie de la place, une vingtaine de véhicules de police sont stationnés tandis que les agents, en tenue de maintien de l’ordre, sont prêts à intervenir si les choses devaient déraper. Des cavaliers circulent également en ville.

© A. Lcx.

Dès le départ, les organisatrices ont insisté sur le caractère pacifique de ce rassemblement. En s’adressant aux manifestations, celles-ci ont explicitement demandé à chacun de rester calme et à ce qu’aucun dégât ne soit à déplorer. Pour rappel, c’est à la suite des dernières annonces du gouvernement et à un nouveau tour de vis que l’idée de ce rassemblement a germé dans l’esprit du trio d’étudiantes.

"Nous pensons que les autorités en font beaucoup trop avec le coronavirus et ne se rendent pas compte de tout l'impact des mesures qui sont prises", expliquaient-elles ce matin dans nos colonnes. "Bien sûr, il faut se protéger du virus, mais à côté de ça, il y a des indépendants, des commerçants ou encore des étudiants qui sont dans une profonde détresse. Il y a les chiffres de l'épidémie, mais il y a aussi des dépressions, des suicides, des malades hors-covid qui ne sont pas suffisamment pris en charge…"

© G. La.



Les manifestants plaident donc pour un retour "à la vie normale."