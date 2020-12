Le monde politique n'a pas été ménagé par la gestion de la crise du coronavirus en 2020. Tous les niveaux de pouvoir étaient mobilisés, avec en première ligne sur le terrain, les communes. Bourgmestre de Mons, Nicolas Martin fait le bilan de cette année particulière et ouvre les perspectives pour 2021.

Si vous deviez qualifier cette année 2020 par un adjectif?

Je dirais que ça a été une année compliquée, à tous niveaux. Elle a été marquée par la crise sanitaire évidemment, et il faut saluer le travail de toutes ces professions qui ont été en première ligne et qui ne sont pas toujours assez reconnues. Je salue aussi le travail de nos équipes communales sur le front. Elles n'ont pas ménagé leurs efforts et elles ont accompli un travail exemplaire. Ça n'a pas été le cas à tous les niveaux de pouvoir. Nous avons dû parfois pallier les insuffisances d'autres autorités, notamment le fédéral avec la distribution de masques. Alors qu'il était encore difficile d'en trouver, nos équipes communales ont réalisé un travail important de distribution en porte-à-porte.

Y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué durant cette année?

Je retiendrais surtout que la crise ne nous a pas empêché d'avancer dans nos projets. Nous avons pu mettre en place les nouvelles brigades cycliste et canine au sein de la police. Nous avons également renforcé les brigades PUMA. Les chiffres de fréquentation sont en hausse dans le piétonnier, notamment grâce à l'ouverture du Primark. G-Star va bientôt ouvrir ses portes. Par ailleurs, de grands dossiers initiés en 2020 vont se concrétiser en 2021. Il y aura le transfert des aides à domicile, des crèches et des maisons de repos du CPAS vers Ambroise-Paré. Cette réforme va permettre de développer ces services et de renforcer les missions sociales du CPAS. Nous allons également mettre l'accent sur les communes du Grand Mons. Toute une série d'agents de proximité devait être engagée en 2020. Les circonstances ont fait qu'ils arrivent seulement maintenant. Ce renfort va jouer un rôle important pour l'entretien de nos villages.

Comment voyez-vous l'année 2021?

Ce sera une année de transition avec un retour progressif à la normale. Cette crise a évidemment été l'occasion de voir de beaux gestes de solidarité. Mais la campagne de vaccination laisse tout de même entrevoir un avenir plus positif.

Les vaccins peuvent apporter une solution à la crise sanitaire. Mais sur le plan socio-économique, 2021 s'annonce aussi compliquée, non?

C'est vrai. Il y a la crainte que beaucoup soient touchés par la crise et doivent fermer leurs portes. C'est pourquoi nous avons lancé un deuxième plan d'aide. La crise se fait déjà sentir sur les finances communales, mais les effets seront encore plus importants en 2021 et même en 2022. Mais nous avons choisi de refuser l'austérité avec une politique plutôt keynésienne. Elle vise à accompagner les entrepreneurs et les commerçants pour surmonter la crise. Les aider maintenant sera moins coûteux que de gérer des faillites et des cellules vides par la suite, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le social, l'insécurité ou encore l'attractivité de la ville. Je suis convaincu que cette approche que nous avons suivie est la meilleure. J'espère qu'elle portera ses fruits en 2021.