En 2020, le secteur horeca aura été l'une des grandes victimes des mesures sanitaires. À Mons, Jean-Philippe Watteyne en sait quelque chose. Les confinements ont systématiquement mis des bâtons dans les roues des nouveaux projets que le chef mettait en place. Le Montois tire tout de même du positif de cette crise et espère faire Ducasse en 2021.

Si vous deviez qualifier cette année 2020 par un adjectif?

Comme beaucoup de gens, je pense, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est merdique! Une semaine après le lancement de Rebelge, tout devait fermer. Heureusement, ça a super bien fonctionné quand nous avons rouvert en juin. Arrive alors notre concept de restaurant-mitraillette, le premier au monde! Et voilà qu'on reconfine.

Rassurez-vous, vous ne comptez pas ouvrir un nouveau restaurant en 2021?

Ce n'est pas prévu pour le moment. (Rires)

Y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué durant cette année?

Ça peut paraître un peu idéologique, mais je trouve qu'il n'y a pas eu que du négatif avec le confinement. J'ai pu par exemple passer plus de temps avec mes enfants. De manière générale, on a pu voir qu'il y avait moins de pollution et que de plus en plus de monde se tournait vers les produits locaux, même si la tendance semble s'être essoufflée.

Comment voyez-vous l'année 2021?

Le 8 janvier, nous rouvrirons notre restaurant-mitraillette avec 5 nouvelles recettes. Ce sera encore une ouverture éphémère avec des produits à emporter en attendant le déconfinement des restaurants. Nous avons une petite quarantaine de places. Nous travaillons en collaboration avec la Brasserie du Borinage et nous avons hâte de pouvoir accueillir des gens. Les frites sur place, c'est toujours meilleur! Pour Rebelge, c'est plus compliqué. Le service-traiteur au quotidien ne fonctionne pas, nous le réservons pour les fêtes. Nous rouvrirons donc certainement pour la Saint-Valentin. Enfin, de manière générale, j'espère qu'on pourra recommencer à faire la fête, voir notre famille et nos amis. J'espère aussi qu'on aura un Doudou en 2021. Mine de rien, pour un Montois, ça reste un repère dans l'année. J'ai l'habitude de situer les choses avant ou après le Doudou. En 2020, j'étais perdu. On croise donc les doigts pour l'année prochaine. Je suis assez optimiste, je pense que ça va aller.